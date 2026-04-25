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MiLB／莊陳仲敖先發挨2轟吞敗 林振瑋後援奪2A首勝

中央社／ 台北25日電
林振瑋。圖截自X
林振瑋。圖截自X

美國職業棒球小聯盟（MiLB）奧克蘭運動家隊2A今天交手聖路易紅雀隊2A，運動家投手莊陳仲敖先發7局挨2轟失4分吞敗，紅雀投手林振瑋後援投4局飆6K無失分、奪個人2A生涯首勝。

25歲的莊陳仲敖1局下雖先被敲出二壘打、隊友再出現守備失誤，但及時回穩，製造雙殺、讓打者敲出三壘方向平飛球出局，無失分，2局下讓對手3上3下。

莊陳仲敖3局下被霍尼曼（Travis Honeyman）敲陽春砲，4局由於接連安打、滾地球再掉1分，6局下先被敲安打，接著被戴維斯（Chase Davis）轟全壘打掉2分。

莊陳仲敖總計用89球投7局，被敲出8支安打，包括2發全壘打，失掉4分責失分，承擔敗投，賽後防禦率2.45。

24歲的林振瑋6局上平手局面接替登板後援，6局上1人出局後被敲出安打、盜上二壘，但連續製造兩個滾地球出局、無失分；7局上被敲安打、投出保送，再由於隊友守備失誤被攻占滿壘，但及時回穩，投出三振、讓打者敲出一壘方向平飛球出局，穩守不失。

林振瑋8局上讓對手3上3下，9局上雖投出保送，但沒讓對手延續攻勢、無失分；林振瑋總計用65球投4局，被敲出2支安打，投出6次三振，2次四壞保送，無失分，賽後防禦率3.86，紅雀2A終場以9比2搶勝。

運動家 戴維斯 林振瑋

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