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MLB／村上宗隆26戰11轟破百年來第5人 白襪社群發炸裂文成日常
白襪隊日籍重砲村上宗隆今天再度開砲，第四局的陽春砲為本季第11轟，追上太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），並列大聯盟全壘打榜領先。
白襪今天以5：4擊敗國民隊，村上3打數敲出1安打，另有1次保送上壘，先是第四局面對米寇拉斯（Miles Mikolas）敲出中外野方向415呎陽春砲，第六局左投勒弗雷迪（Richard Lovelady）投到0好3壞後，決定故意四壞保送他。
村上開轟成日常，連白襪官方X都留言寫著：「又一天，又一支村上宗隆的全壘打」。
村上在生涯前26場比賽敲出11轟，為大聯盟1900年以來第五人，過去只有2017年霍金斯（Rhys Hoskins）、2018到19年阿基諾（Aristides Aquino）前26場12轟超越村上，2015到16年桑契斯（Gary Sanchez）及1966年史考特（George Scott）則是同樣都在前26場敲出11轟。
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