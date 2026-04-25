MLB／李灝宇首次先發守二壘 配合盜壘阻殺獲稱讚

底特律老虎隊台灣野手李灝宇生涯第1次先發守二壘，3次守備機會無失誤還策動雙殺，配合捕手的盜壘阻殺更獲得稱讚，但2打席未敲安後，因辛辛那提紅人隊換投而被代打換下。

李灝宇在美國職棒大聯盟（MLB）生涯前4場出賽都是先發三壘手，其中僅1場在比賽後段移防二壘，今天扛起先發二壘手、第8棒，與游擊手巴艾茲（Javier Baez）組成搭檔。

第1局李灝宇就有生意上門，在無人出局、一壘有人時，面對麥克萊恩（Matt McLain）敲出的強勁滾地球，李灝宇攔下後自踩二壘壘包後傳往一壘製造雙殺，下1顆滾地球也是穩穩抓到出局數。

李灝宇在4局下另一次滾地球守備機會無失誤，5局下更是配合捕手丁格勒（Dillon Dingler）傳球，抓到想要盜壘的克魯茲（Elly De La Cruz），電視主播看到此球，除了稱讚丁格勒傳球如飛彈一般，也稱讚李灝宇「快速觸殺做得真好」。

紅人隊今天推出左投艾波特（Andrew Abbott），右打的李灝宇被安排先發，2局上首打席敲出游擊滾地球出局，4局上再敲出二壘飛球出局，6局上將面對右投尼可拉斯（Kyle Nicolas）時就被代打換下。

李灝宇總計2打數無安打作收，大聯盟目前出賽5場，16打數3安打，打擊率1成88。