MLB／康索澄清批「大谷條款」非針對大谷或道奇 「但這規則真的爛」

小熊隊總教練康索（Craig Counsell）近日提出對「大谷條款」的質疑，認為只為一人、一隊存在的規則很奇怪，小熊、道奇隊正好在今天展開3連戰，話題熱度也升溫，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）對此指出，「這條規則從大谷在天使時就存在」，康索則是澄清自己並非針對道奇或大谷，「但這真的是爛規則」。

大聯盟規定每隊26人名單最多只能帶13名投手，但「二刀流」不在此限，這讓道奇形同擁有14名投手，正是這項規定讓康索在近日提出自己不解之處。

今天兩隊正面交鋒，無意外康索賽前再次面臨這項提問，他停頓了一會兒說：「我完全不知道這件事成為話題。」他表示，當時自己是在回答其他問題，「有時候就是會這樣，當你明明是在回答別的問題，但可能有其他部分比回答本身更有趣。」

康索表示，「這不是道奇的問題，也不是大谷的問題，但這真的是爛規則。」被進一步追問哪裡不好，康索顯然無意讓戰火繼續擴大，「就這樣、就這樣，這是個值得討論的問題，你們可以去研究。」

羅伯茲則表示，「我不覺得他有惡意，這不是只適用於大谷或道奇，這是從他在天使時就有的規則。因為他是非常重要的選手，不意外這件事會受到那麼大關注。」