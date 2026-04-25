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MLB／李灝宇首度先發二壘打半場 2打數沒安打遭代打換掉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇今天再獲先發機會，首度負責二壘防區。 路透通訊社
李灝宇今天再獲先發機會，首度負責二壘防區。 路透通訊社

台灣好手李灝宇今天再獲先發機會，首度負責二壘防區，擔綱老虎隊第八棒，但2打數沒有安打後，就在第6局輪到他的棒次時換上代打。

老虎今天在客場展開與紅人隊的3連戰，紅人由左投亞伯特（Andrew Abbott）先發，李灝宇獲得先發機會，打擊區「上班」前，一局下在二壘先秀守備，該局邁爾斯（Dane Myers）的內野安打找上他，後續麥克連恩（Matt McLain）擊出的雙殺打、克魯茲（Elly De La Cruz）的內野滾地球也都由李灝宇策動抓到出局數。

李灝宇二局上攻擊偏低的橫掃球，擊出游擊方向滾地球出局，第二打席耗了投手7球，最終揮出二壘飛球出局。

亞伯特先發4局失5分退場，紅人換上右投尼可拉斯（Kyle Nicolas）接手，老虎也以左打奇斯（Colt Keith）接替李灝宇的棒次敲出安打。

李灝宇此役2支0，在大聯盟累積出賽4場，16打數敲出3安打，賽後打擊率1成88。

紅人 老虎 李灝宇

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