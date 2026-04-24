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MLB／教士米勒連33.2局無失分平紀錄 無三振球迷驚：狀況糟糕？

聯合新聞網／ 綜合外電報導
教士火球終結者米勒沒有送出三振反而引發熱議。 美聯社
教士火球終結者米勒沒有送出三振反而引發熱議。 美聯社

聖地牙哥教士火球終結者米勒（Mason Miller）在客場對洛磯之戰意外有登板拿救援點的機會，雖然持續繳出無失分內容，防禦率仍維持驚人的「0.00」，但這場比賽卻出現一項罕見情況—竟然沒有送出任何三振，意外成為外界關注焦點。

教士此役在9局上演出大逆轉，一口氣攻下5分超前，也讓米勒臨時接下關門任務。面對如此局面，他僅用7球便完成投球任務，雖被敲出1支安打，但最終成功守住勝利，收下本季第9次救援成功。

更重要的是，米勒自去年8月6日以來的連續無失分紀錄推進至33又2/3局，追平梅瑞迪斯（Cla Meredith）於2006年締造的教士隊史紀錄。

以極速球聞名的米勒，過去曾飆出167公里火球，搭配犀利滑球，長期在三振數據上展現壓制力。自去年8月23日對洛杉磯道奇一戰未送出三振後，他締造連續35場出賽至少送出1次三振的紀錄，期間累計狂飆56次三振，其中僅3場為1次三振，其餘32場至少送出2次三振，展現恐怖宰制力。

然而此戰他卻在沒有任何三振的情況下完成投球，終結這段驚人紀錄。儘管內容依舊完美無失分，但「沒有三振」這件事反而引發球迷熱議。社群平台上甚至出現不少誇張反應，有人打趣表示：「米勒今天沒三振，是不是生涯第一次？」、「連三振都沒有，這算大爆炸吧」、「米勒竟然零三振？是不是狀況很糟糕」、「沒三振還被敲安，慘了」。

球迷這樣有趣反應也突顯出米勒本季壓倒性投球表現已經被視為「理所當然」。即便無失分、順利收下救援，少了三振反而被視為「不尋常」。在球隊戰績與個人紀錄雙雙推進之際，米勒持續用表現證明自己是當今聯盟最具壓制力的終結者。

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