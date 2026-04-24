MLB／「台灣走路」合約年遭費城人認賠釋出 總教練：遇過最好的隊友

費城人隊今天宣布釋出「台灣走路」沃克（Taijuan Walker），費城人隊今天在延長賽以7比8輸給小熊隊，苦吞9連敗。

費城人昨天讓沃克在開局投手（opener）後登板，希望減輕他首局失分問題，但計畫沒有奏效，他主投4局丟5分（4分自責），球隊吞下敗仗，也成為沃克最後一次披上費城人戰袍的比賽。

華克是在2022年季後和費城人隊簽下4年7200萬美元合約，今年是合約年。華克2023年拿下15勝，吃下172.2局，防禦率4.38。2024年83.2局防禦率7.10，2025年123.2局防禦率4.08。

華克本季則投出1勝4敗，防禦率9.13。費城人決定裁掉他，清出26人名單空間，迎接王牌投手惠勒（Zack Wheeler）回歸。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）強調，這次釋出完全是基於表現考量，「他是我遇過最好的隊友與最好的人之一，我希望大家能理解這點，他總是願意上場，從不拒絕任務，賽後也都願意面對媒體。牛棚吃緊時，他幫我們撐不少局數，這是一位真正的職業球員，我會想念他。」