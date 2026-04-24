MLB／大都會林多傷勢比索托嚴重 「烏龍換投」威廉斯驚險關門

大都會隊球星林多（Francisco Lindor）因左小腿拉傷，進入傷兵名單，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，預計林多將缺陣一段時間。

大都會昨天才迎來強打索托（Juan Soto）回歸，但林多馬上遭遇左小腿拉傷，目前球林多還沒有明確復出時程，但預期缺席不短的時間，傷勢比索托先前缺席15場的小腿問題更嚴重。

這只是林多生涯第3次進傷兵名單，當被問到能否在球季中段前回歸時，林多說：「希望可以。」對於是否本季會回來，林多直言，「100%會回來，不能上場很難受，但我相信訓練團隊，他們會好好照顧我，我會回來，希望越快越好。」

大都會總教練門多薩則提到，林多的傷勢比索托嚴重，「他會缺席一段時間，當初索托很快就知道是偏樂觀的情況，但這次是不同狀況。」

大都會終結者威廉斯。 美聯社

大都會今天在主場以10：8險勝雙城隊，9局下發生小插曲，大都會總教練門多薩透露投手布拉索班（Huascar Brazobán）以為自己要續投，於是進場，但其實大都會要換上終結者威廉斯（Devin Williams）。

根據規定，布拉索班必須先面對一名打者後，才能換投。威廉斯接手後被敲3支安打失1分，投出兩次三振，守住勝利，本季防禦率10.29。