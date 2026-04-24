快訊

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

獨／台積電供應商前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

慶生完2天遇死劫！台中男診所腸胃鏡猝死 2幼子淚喊：我們沒有爸爸了

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／林昱珉0.2局被敲5安掉5分 張弘稜5局失5分奪勝

中央社／ 台北24日電
響尾蛇隊3A左投林昱珉先發投0.2局丟掉5分，受隊友失誤影響其中2分責失。圖截自X
響尾蛇隊3A左投林昱珉先發投0.2局丟掉5分，受隊友失誤影響其中2分責失。圖截自X

美國職棒台灣投手群今日表現，響尾蛇隊3A左投林昱珉先發投0.2局丟掉5分，受隊友失誤影響其中2分責失；海盜2A的陳柏毓先發4局失2分，高階1A張弘稜5局失5分收本季首勝。

效力亞利桑那響尾蛇3A的林昱珉今天對上聖地牙哥教士隊3A，首局被連敲2安加上暴投，形成二、三壘有人，林昱珉先投出三振，但接下來自家游擊手發生失誤丟掉2分，林昱珉再用三振抓到第2個出局數，隨後被連敲3安再掉3分而退場。

林昱珉總計0.2局投了32球，被敲5支安打丟掉5分，不過只有2分責失，另有2次三振，賽後防禦率6.35；隨著球隊以5比8輸球，林昱珉也承擔本季第2敗。

陳柏毓。資料照
陳柏毓。資料照

匹茲堡海盜隊2A的陳柏毓今天面對華盛頓國民隊2A先發，首局投出3上3下，第2局雖然出現觸身球、二壘安打，但3個出局數都用三振抓下，接下來一路投完4局都沒有掉分。

直到5局下續投，陳柏毓先被敲出陽春砲，接下來又是四壞保送、安打，加上隊友失誤，陳柏毓留下無人出局、一三壘有人退場，最後再掉1分也記在他帳上；陳柏毓以73球投完4局，被敲4支安打，丟掉2分只有1分責失，防禦率5.65；球隊最終11比2贏球，陳柏毓無關勝敗。

效力海盜隊的旅美投手張弘稜。資料照
效力海盜隊的旅美投手張弘稜。資料照

張弘稜在海盜高階1A對戰亞特蘭大勇士高階1A先發，首局因為安打、保送連連，丟掉3分，第2局又被敲出2發陽春砲，好在後續回穩沒再掉分，以75球投完5局，被敲6支安打丟掉5分皆為責失，防禦率10.66，另有4次三振、3次四壞保送，隨著球隊13比6贏球，拿下勝投。

聖地牙哥 陳柏毓 林昱珉

延伸閱讀

韓職／王彥程生涯首度挨轟 5局失3分等不到援護吞敗

中職／桃猿劉家翔5局失1分非責失 奪生涯首勝謝隊友援護

中職／42歲王勝偉代打全壘打無力回天 樂天桃猿劉家翔奪生涯首勝

MLB／山本由伸7局雨中好投又「問天」 道奇全場僅3安輸巨人

相關新聞

MLB／大谷翔平5支0、造成6個出局數 相隔267天連兩場沒上壘

大谷翔平前一場4打數0安打，終止連續53場上壘紀錄，今天依然「涼」，5支0、吞2K，打擊率跌到2成45，道奇隊賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）點出問題：「他最近都在打低球。」

MLB／洋基奇森姆本季首轟出爐 「少主」8局好投率隊橫掃紅襪

洋基與紅襪隊今天在芬威球場進行「基襪大戰G3」，洋基少主斯萊特勒（Cam Schlittler）在家鄉球迷面前繳出8局好投，帶隊以4：2贏球，洋基系列賽3戰橫掃，持續坐穩美東龍頭寶座。

MLB／鈴木誠也連3戰開轟外帶猛打賞 小熊延長賽再見安笑奪9連勝

芝加哥小熊在主場迎戰費城費城人，上演一場高潮迭起的打擊戰，最終延長賽再見安打，以8比7氣走對手，不僅拿下9連勝，也讓對手苦吞9連敗。

MiLB／林昱珉0.2局被敲5安掉5分 張弘稜5局失5分奪勝

美國職棒台灣投手群今日表現，響尾蛇隊3A左投林昱珉先發投0.2局丟掉5分，受隊友失誤影響其中2分責失；海盜2A的陳柏毓先...

MLB／老虎王牌史庫柏搞砸領先怒砸冰桶 李灝宇直擊秒回頭

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）在第七局搞砸領先，在板凳區忍不住情緒失控，摔了球帽，又摔了冰桶，靠瓊斯（Jahmai Jones）8局下追平陽春砲、托特森（Spencer Torkelson）9局下再見轟，老虎以5：4擊敗釀酒人隊，史庫柏賽後也說：「是他們幫了我」。

MLB／巨人王牌韋伯砸道奇捕手為李政厚報仇？羅伯茲：有可能

道奇隊捕手拉辛（Dalton Rushing）在這波道奇、巨人系列賽成為爭議主人，今天在第六局遭韋伯（Logan Webb）觸身球擊中，外界當然好奇是不是故意，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）認為「可能是」，韋伯則淡淡說：「只是一顆內角直球」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。