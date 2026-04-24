MiLB／林昱珉0.2局被敲5安掉5分 張弘稜5局失5分奪勝

美國職棒台灣投手群今日表現，響尾蛇隊3A左投林昱珉先發投0.2局丟掉5分，受隊友失誤影響其中2分責失；海盜2A的陳柏毓先發4局失2分，高階1A張弘稜5局失5分收本季首勝。

效力亞利桑那響尾蛇3A的林昱珉今天對上聖地牙哥教士隊3A，首局被連敲2安加上暴投，形成二、三壘有人，林昱珉先投出三振，但接下來自家游擊手發生失誤丟掉2分，林昱珉再用三振抓到第2個出局數，隨後被連敲3安再掉3分而退場。

林昱珉總計0.2局投了32球，被敲5支安打丟掉5分，不過只有2分責失，另有2次三振，賽後防禦率6.35；隨著球隊以5比8輸球，林昱珉也承擔本季第2敗。

陳柏毓。資料照

匹茲堡海盜隊2A的陳柏毓今天面對華盛頓國民隊2A先發，首局投出3上3下，第2局雖然出現觸身球、二壘安打，但3個出局數都用三振抓下，接下來一路投完4局都沒有掉分。

直到5局下續投，陳柏毓先被敲出陽春砲，接下來又是四壞保送、安打，加上隊友失誤，陳柏毓留下無人出局、一三壘有人退場，最後再掉1分也記在他帳上；陳柏毓以73球投完4局，被敲4支安打，丟掉2分只有1分責失，防禦率5.65；球隊最終11比2贏球，陳柏毓無關勝敗。

效力海盜隊的旅美投手張弘稜。資料照

張弘稜在海盜高階1A對戰亞特蘭大勇士高階1A先發，首局因為安打、保送連連，丟掉3分，第2局又被敲出2發陽春砲，好在後續回穩沒再掉分，以75球投完5局，被敲6支安打丟掉5分皆為責失，防禦率10.66，另有4次三振、3次四壞保送，隨著球隊13比6贏球，拿下勝投。