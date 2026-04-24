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MLB／鈴木誠也連3戰開轟外帶猛打賞 小熊延長賽再見安笑奪9連勝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
鈴木誠也連3戰開轟，在繞壘時激動怒吼。 法新社
鈴木誠也連3戰開轟，在繞壘時激動怒吼。 法新社

芝加哥小熊在主場迎戰費城費城人，上演一場高潮迭起的打擊戰，最終延長賽再見安打，以8比7氣走對手，不僅拿下9連勝，也讓對手苦吞9連敗。

擔任第4棒右外野手的鈴木誠也（Seiya Suzuki）今天又有全壘打演出，連3戰開轟，全場繳出4打數3安打的猛打賞成績。

比賽前段雙方互有攻勢，小熊在第3局靠著連續安打與布許（Michael Busch）的3分砲一度建立領先優勢，但費城人一路緊咬比分，在第7、8局連續反撲追平戰局。關鍵時刻出現在8局下半，雙方6比6僵持時，鈴木誠也站上打擊區，鎖定對手投手凱勒（Brad Keller）投出的95.1英里（約153公里）速球，一棒轟向左外野看台，幫助球隊再度取得領先。

這一發關鍵全壘打讓主場氣氛瞬間沸騰，鈴木誠也在繞壘時更激動怒吼，展現強烈求勝企圖。不過費城人在9局上再度追平比分，將比賽拖入延長賽。

進入延長第10局，小熊先成功守住對手攻勢，下半局鈴木誠也被敬遠，形成一出局滿壘局面，隨後由史旺森（Dansby Swanson）擊出右外野再見安打，終結比賽，小熊強勢收下9連勝。

鈴木誠也先前在世界棒球經典賽（WBC）8強戰對委內瑞拉時因盜壘傷及右膝，開季一度進入傷兵名單，直到4月中才回歸。不過復出後逐漸找回手感，近期火力全面爆發。在完成猛打賞後，目前打擊率提升至.319，OPS也達到.980。

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