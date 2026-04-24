快訊

北海道驚傳動物園棄屍！男職員稱將妻遺體棄於園內焚化爐「隔天仍正常上班」

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／老虎王牌史庫柏搞砸領先怒砸冰桶 李灝宇直擊秒回頭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
老虎隊王牌投手史庫柏。 美聯社
老虎隊王牌投手史庫柏。 美聯社

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）在第七局搞砸領先，在板凳區忍不住情緒失控，摔了球帽，又摔了冰桶，靠瓊斯（Jahmai Jones）8局下追平陽春砲、托特森（Spencer Torkelson）9局下再見轟，老虎以5：4擊敗釀酒人隊，史庫柏賽後也說：「是他們幫了我」。

史庫柏開賽11上11下，直到第四局被康崔拉斯（William Contreras）、桑契斯（Gary Sánchez）連兩支二壘打串連丟掉1分，投完前6局仍握有3：1領先，直到第七局續投面對3棒都沒解決，被柏金斯（Blake Perkins）二壘打一棒追平後退場。

史庫柏此役最終留下6局被敲7安打、失4分，退場後情緒失控，一把揮落原本在板凳席上的冰桶，而轉播鏡頭也捕捉到李灝宇此時正好轉頭，才走近一步，見狀又回過頭來，飄出鏡頭之外。

老虎最終靠兩轟再次逆轉拿下勝利，大聯盟官網報導還特地描述寫道：「就在史庫柏打翻冰桶的兩局後，格林（Riley Greene）、奇斯（Colt Keith）搬著另一個冰桶走上階梯，就在托克森賽後接受場邊電視採訪時把水倒在他身上。」

「任何時候取得領先，我都會盡我所能想要贏得比賽。」史庫柏表示，感謝隊友今天幫了自己一把，「當我搞砸領先，這樣的逆轉勝非常巨大。」

史庫柏 李灝宇 老虎

延伸閱讀

MLB／李灝宇未獲出賽機會 老虎收拾釀酒人勝率超過5成

MLB／李灝宇3打數1安打還有1保送！老虎第8局被釀酒人打爆

中職／42歲王勝偉代打全壘打無力回天 樂天桃猿劉家翔奪生涯首勝

MLB／今永昇太優質先發、鈴木誠也開轟 小熊日籍雙星助隊七連勝

相關新聞

MLB／大谷翔平5支0、造成6個出局數 相隔267天連兩場沒上壘

大谷翔平前一場4打數0安打，終止連續53場上壘紀錄，今天依然「涼」，5支0、吞2K，打擊率跌到2成45，道奇隊賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）點出問題：「他最近都在打低球。」

MLB／老虎王牌史庫柏搞砸領先怒砸冰桶 李灝宇直擊秒回頭

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）在第七局搞砸領先，在板凳區忍不住情緒失控，摔了球帽，又摔了冰桶，靠瓊斯（Jahmai Jones）8局下追平陽春砲、托特森（Spencer Torkelson）9局下再見轟，老虎以5：4擊敗釀酒人隊，史庫柏賽後也說：「是他們幫了我」。

MLB／洋基奇森姆本季首轟出爐 「少主」8局好投率隊橫掃紅襪

洋基與紅襪隊今天在芬威球場進行「基襪大戰G3」，洋基少主斯萊特勒（Cam Schlittler）在家鄉球迷面前繳出8局好投，帶隊以4：2贏球，洋基系列賽3戰橫掃，持續坐穩美東龍頭寶座。

MLB／鈴木誠也連3戰開轟外帶猛打賞 小熊延長賽再見安笑奪9連勝

芝加哥小熊在主場迎戰費城費城人，上演一場高潮迭起的打擊戰，最終延長賽再見安打，以8比7氣走對手，不僅拿下9連勝，也讓對手苦吞9連敗。

MLB／巨人王牌韋伯砸道奇捕手為李政厚報仇？羅伯茲：有可能

道奇隊捕手拉辛（Dalton Rushing）在這波道奇、巨人系列賽成為爭議主人，今天在第六局遭韋伯（Logan Webb）觸身球擊中，外界當然好奇是不是故意，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）認為「可能是」，韋伯則淡淡說：「只是一顆內角直球」。

MLB／村上宗隆連轟紀錄中斷 白襪班奈坦迪3分砲奪勝

美國職棒芝加哥白襪今天作客鳳凰城，班奈坦迪在第9局擊出致勝3分砲，全隊最後以4比1氣走地主亞利桑那響尾蛇，不過強打村上宗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。