MLB／洋基奇森姆本季首轟出爐 「少主」8局好投率隊橫掃紅襪

洋基與紅襪隊今天在芬威球場進行「基襪大戰G3」，洋基少主斯萊特勒（Cam Schlittler）在家鄉球迷面前繳出8局好投，帶隊以4：2贏球，洋基系列賽3戰橫掃，持續坐穩美東龍頭寶座。

紅襪2局下靠著守備失誤和莫耶（Marcelo Mayer）直擊綠色怪物的長打，先馳得點。5局上洋基明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出本季首轟追平比數，奇森姆距離自己設定的50轟50盜目標，還差49轟42盜。

5局下紅襪捕手納瓦茲（Carlos Narvaez）立刻還以顏色，敲出陽春砲再度超前。洋基7局上展開機關槍攻勢，單局5支一壘安打灌進3分，取得4：2領先。

斯萊特勒一路投完8局，再加上終結者貝德納（David Bednar） 關門成功，拿下勝利。麻州出生的斯萊特勒日前提到，自己一直收到紅襪球迷死亡威脅，如今主投8局失2分（1分自責），防禦率降到1.77。