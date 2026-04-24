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MLB／大谷翔平5支0、造成6個出局數 相隔267天連兩場沒上壘

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平打擊陷入低潮。 法新社
大谷翔平打擊陷入低潮。 法新社

大谷翔平前一場4打數0安打，終止連續53場上壘紀錄，今天依然「涼」，5支0、吞2K，打擊率跌到2成45，道奇隊賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）點出問題：「他最近都在打低球。」

道奇此役以3：0擊敗巨人隊，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發8局僅被敲1安打、無失分，送出9次三振，僅在第四局被首位打者阿拉斯（Luis Arraez）敲出安打，查普曼（Matt Chapman）隨後打向三壘方向形成雙殺。

巨人先發投手韋伯（Logan Webb）投7局失3分，第二局拉辛（Dalton Rushing）得點圈敲安開張分數，第四局塔克（Kyle Tucker）、孟西（Max Muncy）連兩支二壘打開路追加分數，金慧成的一壘打也添1分入袋。

大谷翔平5打數空手而歸，依序為一壘方向滾地球出局、三振、三振、雙殺打、中外野飛球出局，其中最後一打席雖透過ABS挑戰把好球變成壞球，仍在球數1好2壞時攻擊83.4哩紅中進壘的橫掃球形成外野飛球出局，大谷在53場連續上壘紀錄終止後，緊接著是連兩場沒有上壘。

大谷前一次連兩場沒有上壘，已是回溯到267天前，為去年7月29、30日。

羅伯茲指出，大谷現在的出棒範圍往低角度擴大了，他比較常攻擊偏低的球路，「想把好球帶下緣的球敲出長打是很困難的事，但他現在會去揮那種球，如果可以重新鎖定腰帶高度的球路來揮擊，應該就會找回感覺。」

阿拉斯 韋伯 查普曼

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