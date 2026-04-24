MLB／村上宗隆連轟紀錄中斷 白襪班奈坦迪3分砲奪勝

美國職棒芝加哥白襪隊今天作客鳳凰城，班奈坦迪（Andrew Benintendi）在第9局擊出致勝3分砲，全隊最後以4比1氣走地主亞利桑那響尾蛇隊，不過強打村上宗隆沒有全壘打表現，連續開轟的紀錄停留在5場。

這場比賽雙方以1比1僵持至8局結束，白襪2名打者獲響尾蛇終結者塞沃德（Paul Sewald）保送後，班奈坦迪擊出中右外野410英尺的3分全壘打，這是他本季第2轟，也是本場比賽致勝轟。

白襪強棒村上宗隆今天5打數1安打吞下3次三振，他本場雖沒有全壘打表現，但昨天為止的連5場全壘打已追平大聯盟新人與大谷翔平的日本球員紀錄，他開季24戰10轟也創下日本球員新高。目前他的全壘打支數次於休士頓太空人的艾瓦瑞茲（YordanAlvarez）的11支，暫列聯盟第2。

白襪此役由馬丁（Davis Martin）掛帥主投，他6.1局被擊出6支安打，但也繳出7次三振同時只失1分，最後無關勝敗。白襪此役獲勝後，在過去4場比賽拿下3勝，整個系列賽也以2勝1敗贏下響尾蛇。

響尾蛇是自開季3連戰遭洛杉磯道奇橫掃以來，本季首次在系列賽失利。

白襪接下來將回主場面對華盛頓國民隊，國民的伍德（James Wood）稍早轟出本季第10支全壘打，目前全壘打支數與村上宗隆並列聯盟第2。