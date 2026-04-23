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MLB／不在意神紀錄中斷 大谷翔平坦言：打擊感覺未到位
道奇隊日本巨星大谷翔平今天主投6局0失分，投出7次三振。不過打擊方面沒有上壘，連續上壘紀錄停在第53場。大谷受訪時坦言打擊狀態尚未調整到位。
對於連續上壘紀錄被中斷，大谷說，「這部分沒特別在意。身為開路先鋒上壘很重要，但只要感覺對了，數據自然會累積，目前感覺還沒完全到位。」
「當作重新開始，只要接下來能延續下去，對整個球季來說才有意義。球季不會因為今天就結束，無論好壞，每天都要重新調整，今天輸了就切換心情，明天再努力。」大谷說。
大谷上一場先發沒有打擊，這一場重拾二刀流，當被問到哪種更好，大谷表示，「這是教練決定的，我只要做好準備就好，讓其他人擔任DH找到比賽節奏，也是一種策略，不一定每次投球都要打擊，怎麼安排對球隊最好，不是我來決定，如果教練希望我專心投球，我就專心投球。」
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