MLB／6成勝率教士找輪值幫手 簽上季10勝右投吉歐里托

教士目前戰績與道奇同為國聯西區龍頭，近期球團也針對先發輪值深度做補強，與自由球員吉歐里托（Lucas Giolito）簽下一年合約，附帶明年球季雙方選擇權，期待這名31歲右投能填補隊上輪值空缺。

吉歐里托去年在紅襪先發26場拿下10勝4敗，防禦率3.41，去年也是他接受手肘韌帶重建手術後首個完整球季，直球均速達93.3英里（約150.1公里），搭配滑球、變速球與曲球，他在季末成為自由球員後始終未與球隊簽約，教士預計讓他先在小聯盟出賽調整。

教士總教練史丹曼（Craig Stammen）說：「能簽下吉歐里托真的很棒，儘管他還需要時間調整，但他在大聯盟有豐富經驗，而且才31歲，我們等於是補進一名還在巔峰期的先發投手。」

教士目前輪值傷兵包含皮維塔（Nick Pivetta）、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）與坎寧（Griffin Canning），僅剩金恩（Michael King）與瓦斯奎茲（Randy Vasquez）兩人表現較穩定，不過教士目前仍打出16勝8敗，勝率6成67佳績。