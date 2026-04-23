MLB／疑對李政厚飆髒話遭巨人迷炎上！道奇捕手否認：沒有在針對

道奇隊日前輸給洛磯隊後，重砲捕手魯辛（Dalton Rushing）懷疑對手作弊遭大量球迷炎上。昨天道奇與巨人隊交手，魯辛在本壘攻防戰與巨人韓籍球員李政厚相撞後，疑似罵髒話，再度遭球迷炎上，魯辛今天受訪時澄清沒有針對李政厚。

IG擁有破百萬粉絲的美國棒球網紅Joshua Shiffman，昨天分享影片，魯辛在和李政厚相撞後沒有關心對方是否受傷，而是說「F**k Em」。影片曝光後，魯辛遭大量巨人球迷炎上。

李政厚當時先退場休息，所幸沒有大礙，今天仍先發上陣。魯辛受訪時表示：「希望他沒有用外界傳出去的方式，理解這件事。我明天會當面跟他說幾句，確認他一切都很好，那句話沒有在針對他，他是很棒的人。」

對於網路上分析的唇語，魯辛解釋，「我確實有說一個詞，但不是大家以為的那句話，我就說到這裡。」

魯辛感嘆，「這就是社群媒體，沒關係，只要他沒事，也沒有覺得我是在針對他，對我來說才是最重要的。我不在乎外界怎麼解讀，我只想好好比賽全力以赴。」魯辛也提到，有向金慧成確認過李政厚的情況。

魯辛本季29打數12安打，累積7轟13打點，打擊率0.414，OPS值1.659，今天沒被排進先發。道奇隊先發投手大谷翔平繳出6局0失分好投，但道奇以0：3遭巨人完封。