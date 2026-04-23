MiLB／台灣火球男睽違595天登板 費城人潘文輝中繼飆速154

費城人台灣火球男潘文輝2024年底接受手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery），去年整季均未出賽，今天他迎來術後首次實戰登板，在小聯盟1A後援0.2局飆2K失2分，最快球速達96.1英里（約154.6公里）。

潘文輝上一次出賽是美國時間9月4日，在接受手術後睽違595天重回賽場，今天面對海盜1A時他在第4局登板中繼，一開始控球不穩連送3次四壞，再投出1次三振後被敲出2分打點安打，接著潘文輝用指叉球再飆1K，隨即結束投球任務退場休息。

潘文輝今天用28球其中12顆好球，中繼0.2局送出3次保送失2分，被敲1支安打飆2K，防禦率為27.00，最終無關勝負。

目前23歲的潘文輝是費城人農場潛力新秀，最快球速可突破160公里，過往曾被評為費城人農場排名第14名新秀，未來能否維持健康是重要課題。