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MLB／大谷翔平連53場上壘告終 教頭：彈性調度健康為重

中央社／ 舊金山22日綜合外電報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

旅美「二刀流」日籍球星大谷翔平生涯最長的連53場上壘紀錄，今天劃下句點，雖然他投手丘上依舊神勇，但在打擊率下滑與紀錄中斷下，未來教頭可能採取更彈性的調度，不排除大谷翔平在登板日偶爾不兼任指定打擊。

美聯社報導，洛杉磯道奇今天雖以0比3不敵舊金山巨人，「投手大谷」主投6局被敲5安無失分，送出7次三振，目前防禦率低到只有0.38，無奈無緣勝投。

31歲的大谷翔平透過翻譯員艾爾頓（Will Ireton）表示：「身為開路先鋒，我專注於上壘。只要整體感覺良好，成績自然就會出來。」他說：「但最近並沒有發生這樣的情況。」

「打者翔平」今天依舊擔任一棒，4打數熄火，打擊率從0.271降至0.258，上壘場次停留在53場，與葛林（Shawn Green）並列道奇隊史第二長，僅次於史奈德（Duke Snider）1954年5月13日至7月11日創下的58場。

大谷翔平連53場上壘，也是自2006年卡布瑞拉（Orlando Cabrera）的連續63場以來，大聯盟最長的上壘紀錄。

對此，大谷翔平表示球季還沒結束，「或許我還能再展開一波連線，那會很棒，看情況怎麼發展吧」。

今天對巨人之戰前，道奇總教練羅伯茲（DaveRoberts）曾明確表示，他重視大谷翔平的健康與長遠表現。羅伯茲打算保持調度彈性，例如讓大谷翔平在投球日專心投球，而不以指定打擊（DH）身分上場。

大谷翔平則說：「我始終讓教練做最後決定，且只要先發登板，我都會準備好同時上場打擊。」

他說：「然而，從球隊角度來看，如果偶爾安排其他人擔任指定打擊或（把我排在）後段上場比較合理，我也沒問題。」

連續兩年奪得世界大賽（World Series）冠軍的道奇，近期出現5戰4敗的低潮，羅伯茲尚未決定明天是否讓大谷翔平出賽，但說會考慮將他移到打線較後段的位置。

羅伯茲強調：「我認為所有選項都該被考慮。」

羅伯茲 舊金山 道奇

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