MLB／水手奈勒再見安氣走運動家 先發吉伯特遇「球衣接球」罕見狀況

水手今天在主場迎戰運動家，先發投手吉伯特（Logan Gilbert）開賽即發生超罕見狀況，柯特斯（Carlos Cortes）擊出一記強襲球直接進到吉伯特球衣內，形成一支特殊規則安打，水手最後靠奈勒（Josh Naylor）再見安打5：4氣走水手。

吉伯特開賽先讓運動家前兩棒攻佔一、三壘，接著第三棒柯特斯擊出投手前強襲球，沒想到球直接飛進吉伯特球衣裡面，根據規則選手只能用手套接殺飛球，因此儘管這球並未落地，裁判仍判定柯特斯擊出安打上壘，所幸吉伯特身體並無大礙。

吉伯特賽後說：「一切都發生得太快，但整體來說算是幸運，沒有被打到骨頭，只是有點痛。」吉伯特表示自己當時不懂這球的規則，他說：「一開始我還以為自己很幸運接殺成功，不過讓對手打出這麼紮實的擊球，我也不覺得自己能拿到出局數。」吉伯特今天先發4局被敲6支安打失掉3分無關勝敗。

這場比賽兩隊鏖戰至9局才分出勝負，9局上運動家柯茲（Nick Kurtz）從水手守護神穆諾茲（Andres Munoz）擊出中外野追平陽春砲，不過9局下水手換「三連星」發威，羅利（Cal Raleigh）與羅德里奎茲（Julio Rodriguez）先後敲安上壘，接著奈勒揮出左外野再見安打，助水手5：4一分贏球。