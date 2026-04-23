MLB／菅野智之5.2局好投 本季首度未挨轟率洛磯贏教士

洛磯日籍投手菅野智之今天先發迎戰教士，雖在首局先丟分，但後續幾局皆力保不失，全場投5.2局僅失1分，加上洛磯打者狂敲15支安打攻下8分，終場洛磯8：3擊敗教士，菅野智之收下本季個人第2勝。

菅野智之開賽先保送教士首棒勞諾亞諾（Ramon Laureano），接著被梅瑞爾（Jackson Merrill）敲安失掉1分。不過洛磯打者很快在2局下以6支安打串聯攻下4分大局，給予菅野智之火力支援，朗菲爾德（TJ Rumfield）4局下再擊出右外野帶打點安打，洛磯前5局5：1領先。

菅野智之在後續幾局皆順利壓制教士打線，其中第3與第5局更送出三上三下，6局上兩出局後被馬查多（Manny Machado）與波賈茲（Xander Bogaerts）接連敲安退場，今天菅野智之投5.2局送出4K僅失1分，也是他本季首場未挨轟的比賽，最終靠隊友火力支援拿下勝投。

洛磯比賽後段連續在6、7、8局各拿下1分，教士雖然靠坎普薩諾（Luis Campusano）7局上陽春砲與9局上柯朗沃斯（Jake Cronenworth）滾地球有分數進帳，但仍無法追回分差，最終洛磯8：3贏球，教士先發「前道奇少主」布勒（Walker Buehler）投2.2局失4分吞下本季第2敗。