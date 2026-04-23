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MLB／大谷翔平4打數掛零吞1K 中斷連續53場比賽上壘紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
打者翔平今天全場4次打擊掛零、吞下1次三振，中斷連53場上壘紀錄。 美國聯合通訊社
打者翔平今天全場4次打擊掛零、吞下1次三振，中斷連53場上壘紀錄。 美國聯合通訊社

道奇隊巨星大谷翔平今天恢復投打二刀流，扛起先發投手、開路先發重任，全場4次打擊掛零、吞下1次三振，本季打擊率從2成71降到2成58，也中斷連續53場比賽上壘，不過仍是隊史第二佳紀錄，道奇終場以0：3落敗。

大谷面對巨人隊先發投手馬勒（Tyler Mahle），首局首打席、3局上都揮出一壘滾地球出局，5局上被93英里內角速球三振，8局上面對巨人後援投手基利安（Caleb Kilian），揮出左外野高飛球出局，未能繼續推進連續上壘場次。

大谷昨天對巨人之戰7局上揮出內野安打，超越2018年南韓球員秋信守，連續53場上壘打破亞洲球員紀錄，也追平格林（Shawn Green）並列隊史第二，今天無法更上一層樓，道奇連續58場上壘紀錄仍是1954年史奈德（Duke Snider）保持。

大谷翔平 道奇

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