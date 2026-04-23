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MLB／大都會終於贏球卻傷了林多 索托復出認12連敗期間較少聯絡隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會球星索托今傷癒復出。 路透社
大都會球星索托今傷癒復出。 路透社

大都會今天3：2險勝雙城，終止12連敗噩夢，不過林多（Francisco Lindor）卻在比賽中因傷提前退場，讓勝利喜悅大打折扣，今天也是球星索托Juan Soto）自小腿拉傷復出後首場比賽，他更在賽前坦言，自己在球隊連敗期間並沒有機會聯繫隊友。

林多在4局下靠艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）中右外野2壘打得分，不過他在跑壘中顯得有些吃力，最終因左腿緊繃提前退場。大都會靠維恩托斯（Mark Vientos）8局下關鍵安打攻下致勝分，最終3：2贏球止敗，威佛（Luke Weaver）後援1.1局拿下勝投。

索托今復出首戰3打數1安打，另選到1次保送，他在賽前受訪時曾說：「由於這段期間球隊都在客場出戰，因此我沒有和隊友保持聯絡，」索托表示客場期間自己必須專注在復健治療，因此只有主場比賽時才能在休息室支持隊友。

大都會止敗後戰績回升至8勝16敗，與費城人一同在國聯東區排名墊底，明天將持續在主場迎戰雙城，雖然現在已迎來索托回歸，但林多的傷勢是否會影響後續出賽值得關注。

MLB 大都會 索托 林多 Juan Soto

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