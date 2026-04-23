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MLB／李灝宇有「左投殺手」特色 對紅人王牌須把握機會

中央社／ 洛杉磯22日專電
老虎隊台將李灝宇。（美聯社） 美國聯合通訊社
老虎隊台將李灝宇。（美聯社） 美國聯合通訊社

台灣好手李灝宇升上大聯盟，填補傷兵缺口，隨著麥金斯崔歸隊時間將近，24日對上紅人頭號先發、左投亞伯特（Andrew Abbott），將是關鍵表現的機會。

23歲的李灝宇效力美國職棒底特律老虎隊，他與休士頓太空人隊的投手鄧愷威是本季目前在大聯盟僅有2名台灣球員。李灝宇17日升上大聯盟至今出賽4場，敲出3支安打。

李灝宇過去在小聯盟5年磨練，目前是老虎體系重點培養的潛力新秀。他這次升上大聯盟，主要原因是工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）16日受傷，進入10天傷兵名單。

李灝宇填補傷兵缺口，球隊看中他的右打優勢。老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）17日表示，接下來12場中有6場會碰到對方左投先發，李灝宇的加入有利於調度。

李灝宇去年在小聯盟最高層級3A，面對左投手的打擊成績明顯優於面對右投。

能守二壘、三壘與外野的麥金斯崔今年30歲，去年打出生涯最佳成績，替補入選明星賽，以工具人位置獲選美聯銀棒獎。不過麥金斯崔今年開季表現不佳，出賽14場打擊率2成09。

他16日對皇家比賽，因為跑壘時撲向本壘、守備時又遭到跑者絆倒，導致左側臀部受傷。美國媒體報導，麥金斯崔21日已經恢復訓練，可望逐步增加強度，有機會在26日歸隊。

李灝宇4場先發中，有3場對方派出左投先發，包括紅襪隊蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、克羅謝（GarrettCrochet）和釀酒人哈里森（Kyle Harrison）。

老虎隊24日起客場與辛辛那提紅人3連戰，首戰紅人預計派出左投亞伯特擔任先發，他是紅人隊本季的開幕戰先發投手，去年繳出生涯最佳的10勝7敗、防禦率2.87的成績，季中替補入選明星賽。

儘管麥金斯崔歸隊時間未明，但他名列10天傷兵名單，最快可於26日歸隊。老虎隊24日面對左投先發，李灝宇若再列入先發打線，將是他爭取續留大聯盟的重要機會。

大聯盟 李灝宇 老虎 紅人

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