聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／自律的訓練狂！李灝宇提早6小時到球場訓練
老虎隊台灣內野手李灝宇登上大聯盟後，表現備受關注。儘管今天與釀酒人隊之戰未列入先發，李灝宇仍提早6個小時到球場訓練，展現職業精神。
老虎隊這場比賽派大物新秀高尼格爾（Kevin McGonigle）守三壘，托瑞斯（Gleyber Torres）守二壘，李灝宇板凳待命，最終本場比賽沒有上場，老虎以5：2拿下勝利。
李灝宇經紀公司發文透露，「李灝宇雖然不在今日先發陣容，仍提早將近6個小時來到球場，把握時間加練所有不足的地方，一向自律且被稱為訓練狂的灝宇，升上大聯盟後更謹慎面對每一天，每一天都要變得更強，讓自己總是準備好，隨時準備好接受任何新挑戰。」
李灝宇目前在大聯盟出賽4場，14打數3安打，累積1打點，打擊率0.214，OPS值0.553。
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。