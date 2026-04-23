MLB／自律的訓練狂！李灝宇提早6小時到球場訓練

老虎隊台灣內野手李灝宇登上大聯盟後，表現備受關注。儘管今天與釀酒人隊之戰未列入先發，李灝宇仍提早6個小時到球場訓練，展現職業精神。

老虎隊這場比賽派大物新秀高尼格爾（Kevin McGonigle）守三壘，托瑞斯（Gleyber Torres）守二壘，李灝宇板凳待命，最終本場比賽沒有上場，老虎以5：2拿下勝利。

李灝宇經紀公司發文透露，「李灝宇雖然不在今日先發陣容，仍提早將近6個小時來到球場，把握時間加練所有不足的地方，一向自律且被稱為訓練狂的灝宇，升上大聯盟後更謹慎面對每一天，每一天都要變得更強，讓自己總是準備好，隨時準備好接受任何新挑戰。」

李灝宇目前在大聯盟出賽4場，14打數3安打，累積1打點，打擊率0.214，OPS值0.553。