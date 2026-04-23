快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大聯盟YT分享鄧愷威本季精華 網：掌握台灣流量密碼

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人台灣投手鄧愷威。 美聯社
太空人台灣投手鄧愷威。 美聯社

太空人台灣投手鄧愷威開季至今表現亮眼，昨天面對守護者隊2.2局無失分。大聯盟官方YouTube頻道今天釋出，鄧愷威開季至今9分25秒的投球精華影片。

太空人開季投手群傷兵滿營，先發和牛棚蠟燭兩頭燒，不過鄧愷威把握機會挺身而出，出賽10場，16.1局16次三振，防禦率1.65，每局被上壘率0.80，投球局數是全隊第4多。

鄧愷威的好表現也讓大聯盟官方注意到，不只在Threads分享鄧愷威昨天比賽的投球精華影片，更在YouTube上傳開季至今的精華，時間長達9分25秒。

台灣球迷紛紛表示，「誰能想到MLB官方特地出了鄧愷威的精華」、「一開始沒注意以為是愛爾達發的，結果居然是MLB」、「MLB掌握台灣選手就是流量密碼的關鍵」。

鄧愷威 太空人

相關新聞

MLB／大谷翔平4打數掛零吞1K 中斷連續53場比賽上壘紀錄

道奇隊巨星大谷翔平今天恢復投打二刀流，扛起先發投手、開路先發重任，全場4次打擊掛零、吞下1次三振，本季打擊率從2成71降到2成58，也中斷連續53場比賽上壘，不過仍是隊史第二佳紀錄，道奇終場以0：3落敗。

MLB／鄧愷威牛棚轉先發？太空人總管：確實有在討論

太空人隊開季戰績不如預期，最大原因就是先發投手戰力遭傷兵潮重創。太空人總管布朗（Dana Brown）今天受訪時提到，台灣投手鄧愷威轉任先發的可能性。

MLB／大聯盟YT分享鄧愷威本季精華 網：掌握台灣流量密碼

太空人台灣投手鄧愷威開季至今表現亮眼，昨天面對守護者隊2.2局無失分。大聯盟官方YouTube頻道今天釋出，鄧愷威開季至今9分25秒的投球精華影片。

MLB／自律的訓練狂！李灝宇提早6小時到球場訓練

老虎隊台灣內野手李灝宇登上大聯盟後，表現備受關注。儘管今天與釀酒人隊之戰未列入先發，李灝宇仍提早6個小時到球場訓練，展現職業精神。

MLB／大都會終於甩掉12連敗噩夢 林多受傷讓全隊慶功降溫

大都會隊屢戰屢敗，今天終於在紐約主場等到勝利，維恩托斯（Mark Vientos）8局下關鍵安打攻下致勝分，終場以3：2擊敗雙城隊，結束隊史近46年、也是大聯盟本季最長12連敗惡夢。

MLB／李灝宇有「左投殺手」特色 對紅人王牌須把握機會

台灣好手李灝宇升上大聯盟，填補傷兵缺口，隨著麥金斯崔歸隊時間將近，24日對上紅人頭號先發、左投艾波特，將是關鍵表現的機會

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。