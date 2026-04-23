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MLB／大聯盟YT分享鄧愷威本季精華 網：掌握台灣流量密碼
太空人台灣投手鄧愷威開季至今表現亮眼，昨天面對守護者隊2.2局無失分。大聯盟官方YouTube頻道今天釋出，鄧愷威開季至今9分25秒的投球精華影片。
太空人開季投手群傷兵滿營，先發和牛棚蠟燭兩頭燒，不過鄧愷威把握機會挺身而出，出賽10場，16.1局16次三振，防禦率1.65，每局被上壘率0.80，投球局數是全隊第4多。
鄧愷威的好表現也讓大聯盟官方注意到，不只在Threads分享鄧愷威昨天比賽的投球精華影片，更在YouTube上傳開季至今的精華，時間長達9分25秒。
台灣球迷紛紛表示，「誰能想到MLB官方特地出了鄧愷威的精華」、「一開始沒注意以為是愛爾達發的，結果居然是MLB」、「MLB掌握台灣選手就是流量密碼的關鍵」。
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