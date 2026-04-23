MLB／大都會終於甩掉12連敗噩夢 林多受傷讓全隊慶功降溫

大都會隊屢戰屢敗，今天終於在紐約主場等到勝利，維恩托斯（Mark Vientos）8局下關鍵安打攻下致勝分，終場以3：2擊敗雙城隊，結束隊史近24年、也是大聯盟本季最長12連敗噩夢。

大都會先發投手霍梅斯（Clay Holmes）投7局，被揮出5支安打，兩度領先都遭雙城追平比數，在2：2平手時退場，8局下維恩托斯安打成為致勝一擊，現場32665名觀眾終於等到最想看到的結果。

這是大都會8日在延長10局以4：3擊敗響尾蛇隊後，歷經半個多月12場比賽失利，總算再度贏球，本季戰績8勝16敗仍在國聯排名墊底。

大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）首局安打攻下全場第1分，4局下再度揮出內野安打，再靠隊友安打掩護跑回第2分，但出現左小腿緊繃，被迫提前退場休息。

大都會官網指出，球隊終於重返勝利行列，但林多受傷讓賽後慶祝活動降溫不少。