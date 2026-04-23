MLB／鄧愷威牛棚轉先發？太空人總管：確實有在討論

太空人隊開季戰績不如預期，最大原因就是先發投手戰力遭傷兵潮重創。太空人總管布朗（Dana Brown）今天受訪時提到，台灣投手鄧愷威轉任先發的可能性。

季前太空人預設的前三號先發投手布朗（Hunter Brown）、哈維爾（Cristian Javier）和今井達也都進入傷兵名單，也讓牛棚投手疲於奔命。

鄧愷威季前才被巨人隊交易至太空人，本季從牛棚出發，出賽10場，16.1局投出16次三振，防禦率1.65，每局被上壘率0.80，成為太空人投手群最大亮點。

太空人總管布朗受訪時談到，鄧愷威轉任先發的可能性，「我們確實有在討論，是否讓他轉先發。他過去有先發經驗，這場比賽投2.2局高品質內容，幫助我們穩住局面，真的在關鍵時刻挺身而出。」