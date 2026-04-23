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MLB／羅沙里歐開轟4打點 弗里德8局9K無失分助洋基2連勝紅襪

聯合新聞網／ 綜合報導
弗里德（Max Fried）投8局飆9K無失分。 美國聯合通訊社
弗里德（Max Fried）投8局飆9K無失分。 美國聯合通訊社

「基襪」系列賽第二戰今天持續於芬威球場上演，洋基三壘手羅沙里歐（Amed Rosario）首局轟出3分砲，整場4打點包辦全隊所有得分，加上先發投手弗里德（Max Fried）投8局飆9K無失分，最終洋基4：1解決紅襪，拿下系列賽2連勝，近期則推進5連勝。

首局紅襪先發蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先保送賈吉（Aaron Judge），又被史丹頓（Giancarlo Stanton）敲2壘打，接著羅沙里歐掌握一顆紅中變速球，揮出左外野3分砲，洋基取得3：0領先。

洋基羅沙里歐對紅襪揮出三分砲 法新社
洋基羅沙里歐對紅襪揮出三分砲 法新社

3局上賈吉敲安上壘，史丹頓再打長打把他送至3壘，隨後羅沙里歐擊出左外野高飛犧牲打送回賈吉，幫助洋基將分差拉開至4：0，今天羅沙里歐2打席揮出1轟，貢獻4分打點，在6局上被萊斯（Ben Rice）代打退場。

洋基先發左投弗里德今天投8局無失分，僅被敲3支安打送出2次保送，送出9次三振拿下本季第3勝，退場後由海崔克（Brent Headrick）接手，他雖被杜蘭（Jarren Duran）敲安失掉1分，但仍順利守住勝利，紅襪先發蘇亞雷斯則投4.2局失4分吞下敗投。

MLB 洋基 紅襪 羅沙里歐 弗里德

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