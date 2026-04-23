聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／李灝宇未獲出賽機會 老虎收拾釀酒人勝率超過5成
老虎隊台灣野手李灝宇今天未進先發名單，也未獲上場機會，老虎在底特律主場以5：2擊敗釀酒人隊，3連戰前兩戰追平戰局，本季戰績13勝12敗，勝率回到5成以上。
老虎推出另一名新人麥克尼格（Kevin McGonigle）擔任先發三壘手，扛起開路先鋒重任，3打數1安打、攻下1分打點。
老虎先發投手麥茲（Casey Mize）投6局，被揮出3支安打、失1分，投出7次三振，優質表現奪下本季第2勝；全隊一共出現9支安打，包括托克森（Spencer Torkelson）4局下轟出兩分砲，本季首轟攻下勝利打點，卡本特（Kerry Carpenter）8局下也貢獻陽春砲。
李灝宇18日登上大聯盟，目前出賽4場合計14打數3安打，包括1支二壘打，打擊率2成14，打點、得分各1，被三振6次、保送1次。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。