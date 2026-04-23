MLB／李灝宇未獲出賽機會 老虎收拾釀酒人勝率超過5成

老虎隊台灣野手李灝宇今天未進先發名單，也未獲上場機會，老虎在底特律主場以5：2擊敗釀酒人隊，3連戰前兩戰追平戰局，本季戰績13勝12敗，勝率回到5成以上。

老虎推出另一名新人麥克尼格（Kevin McGonigle）擔任先發三壘手，扛起開路先鋒重任，3打數1安打、攻下1分打點。

老虎先發投手麥茲（Casey Mize）投6局，被揮出3支安打、失1分，投出7次三振，優質表現奪下本季第2勝；全隊一共出現9支安打，包括托克森（Spencer Torkelson）4局下轟出兩分砲，本季首轟攻下勝利打點，卡本特（Kerry Carpenter）8局下也貢獻陽春砲。

李灝宇18日登上大聯盟，目前出賽4場合計14打數3安打，包括1支二壘打，打擊率2成14，打點、得分各1，被三振6次、保送1次。