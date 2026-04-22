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MLB／勇士伊格列西亞斯睡姿不良引肩膀發炎 上季救援王蘇雷亞斯接替關門

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士終結者伊格列西亞斯進入傷兵名單。 美聯社
勇士終結者伊格列西亞斯進入傷兵名單。 美聯社

勇士本季戰績16勝8敗在國聯東區遙遙領先，不過今傳出壞消息，資深終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）因右肩發炎被放入15天傷兵名單，儘管檢查結果顯示傷勢並不嚴重，但對勇士牛棚仍是不小打擊。

目前36歲的伊格列西亞斯季前與勇士簽下一年1600萬美元合約，本季出賽8場收下5次救援成功，投8.2局尚未失分，送出11次三振，去年球季他為勇士出賽70場防禦率3.21，生涯累計258次救援成功。

據了解伊格列西亞斯的肩膀不適是因睡姿不良引起，勇士總教練魏斯（Walt Weiss）說：「檢查發現肩膀沒有結構性損傷，只是有些發炎，我們對情況感到樂觀，現在是提前處理這個問題。」

在伊格列西亞斯缺陣期間，勇士將由蘇雷亞斯（Robert Suarez）接任終結者，他去年以40次救援成功奪下國聯救援王，季前以3年4500萬美元合約加盟勇士，原先擔任佈局投手，本季出賽10場拿下2勝4中繼，在9.2局投球中僅失1分並送出11K。

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