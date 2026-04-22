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MLB／道奇與教士並列大聯盟第1 山本由伸：努力讓自己更有用

聯合新聞網／ 綜合報導
Los Angeles Dodgers' Yoshinobu Yamamoto (18) stretches his neck in the second inning of a baseball game against the San Francisco Giants in San Francisco, Tuesday, April 21, 2026. (Carlos Avila Gonzalez/San Francisco Chronicle via AP) 美國聯合通訊社
Los Angeles Dodgers' Yoshinobu Yamamoto (18) stretches his neck in the second inning of a baseball game against the San Francisco Giants in San Francisco, Tuesday, April 21, 2026. (Carlos Avila Gonzalez/San Francisco Chronicle via AP) 美國聯合通訊社

道奇隊日本王牌投手山本由伸今面對巨人隊，投7局失3分，問天吞下本季第2敗，道奇戰績也被同組的教士隊追平。山本受訪時談到首局不穩後的心態，以及終結者狄亞茲（Edwin Diaz）受傷後的影響。

山本首局被敲3支安打、投出1次保送，狂失3分。隨後一度連續解決11名打者，最終吃完7局沒再掉分數。可惜道奇打線全場僅3安，最終以1：3吞下敗仗。

山本賽後受訪時被問到首局失3分後如何調整，他說，「開局確實很不甘心，不過從第2局開始能將打者一個一個解決。雖然開局不好，但之後一路投到第7局，算是做得不錯的地方。」

道奇終結者狄亞茲因受傷動刀，進入傷兵名單，短期內無法歸隊。媒體詢問這是否會增加投球時的責任感，山本表示，「不至於說特別增加，球季中一定會有人缺陣，就像去年大家一起補上空缺，目標還是拿下冠軍。就算我多投一局看起來是小事，但如果每個人都這樣補，整體就會變更強。」

道奇今天輸球，同時教士贏球，雙方都是16勝7敗並列大聯盟最佳。對此山本表示，「還是專注一場一場打下去，最後就有機會拿冠軍。我也會努力讓自己，成為對球隊更有用的一員。」

山本由伸 道奇 巨人 教士

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