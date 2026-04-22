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MLB／鄧愷威工作量全隊第4超負荷？太空人教頭：希望能減少
鄧愷威成為太空人隊本季最亮眼的投手，不過目前出賽10場，累積16.1局投球高居全隊第4，使用量有點偏高，太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）也直言，希望能減少鄧愷威這種長局數的出賽。
鄧愷威本季出賽10場，16.1局投出16次三振、6次保送，被打擊率0.127，防禦率1.65，每局被上壘率0.80，表現堪稱頂級牛棚。不過鄧愷威本季6度出賽投超過1局，有超出正常牛棚投手負荷的疑慮。
太空人教頭艾斯帕達賽後受訪時稱讚鄧愷威，「他表現真的很好，控球穩定、能丟很多好球。」
對於鄧愷威的使用方式，艾斯帕達表示，「我們當然希望能減少這種長局數出賽，但要做到這點，前提是先發投手得撐久一點，至少投滿5局，這樣我們才能把球交給這些投手，不用一直過度消耗。」
太空人本季先發輪值傷兵嚴重，目前對上局數最多的投手依序是伯羅斯（Mike Burrows）26.2局、麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）20.1局、瑞恩（Ryan Weiss）18局，瑞恩5場牛棚、2場先發，前4名只有鄧愷威是全職牛棚投手。
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