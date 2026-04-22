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MLB／小熊主力左投柏伊德明復出先發 終結者帕倫西亞預計五月歸隊
小熊今天7：4擊敗費城人收下七連勝，投手群也傳來好消息，開幕戰先發投手柏伊德（Matthew Boyd）睽違三週復出，將在明天早上先發再戰費城人，終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）也完成傷勢檢查，預計五月初能夠歸隊。
柏伊德在四月初因二頭肌拉傷進入傷兵名單，將於明天面對費城人時復出先發，對決左投巴克斯（Kyle Backhus）。柏伊德在開幕戰僅投3.2局失6分吞敗，不過他第二場先發投5.2局狂飆10K僅失1分，去年是他生涯首次入選明星賽，整季進帳14勝防禦率3.21，是小熊輪值重要戰力。
總教練康索（Craig Counsell）表示，終結者帕倫西亞經檢查確認是左側背闊肌輕微拉傷，他最快可以在這週恢復練投，預計五月初重回球場，康索說：「他目前恢復得非常好。」帕倫西亞本季出賽5場拿下1勝1救援，尚未失掉分數，去年球季他替小熊出賽54場拿下22次救援成功，防禦率2.91。
此外，小熊主力牛棚麥頓（Phil Maton）已進入實戰投打練習階段，相信不久後就能重回球場，麥頓先前因右膝傷勢高掛免戰牌。右投霍奇（Porter Hodge）則因右手肘動刀賽季報銷，復原期約為12至14個月。
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