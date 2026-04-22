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MLB／7連敗費城人迎王牌回歸 惠勒周日復出戰勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人王牌惠勒將迎本季初登板。 美聯社
費城人王牌惠勒將迎本季初登板。 美聯社

費城人近期吞下7連敗，不過輪值總算傳來好消息，總教練湯姆森（Rob Thomson）表示王牌投手惠勒（Zack Wheeler）將在台灣時間週日迎來本季初登板，對戰目前國聯東區龍頭勇士，這也會是費城人王牌自去年八月後首度在大聯盟出賽。

惠勒去年球季先發24場拿下10勝5敗防禦率2.71，149.2局投球飆出195次三振，不過他在季末遭遇右上肢血栓和靜脈型胸廓出口症候群，接受手術提前結束球季，不僅缺席季後賽也無法在今年準時開季。

惠勒已經五度在復健賽登板，總教練湯姆森對他的狀態相當樂觀，湯姆森說：「他現在就像已完成春訓的狀況，球速已經提升，控球也沒問題。」儘管湯姆森預計給惠勒90球的用球數限制，但王牌回歸仍會對費城人帶來很多正面影響。

費城人目前戰績8勝15敗在國聯東區排名第四，輪值表現低迷是關鍵原因，僅剩桑契斯（Cristopher Sanchez）維持去年好表現，諾拉（Aaron Nola）與沃克（Taijuan Walker）皆無法穩定貢獻，左投盧札多（Jesus Luzardo）防禦率也高達6.91。

MLB 費城人

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