MLB／日媒預測本季63轟 村上宗隆談連4場開轟：我不在意

日本重砲「村神」村上宗隆連4場開轟，幫助白襪隊以11：5大勝響尾蛇隊。村上本場5打數3安打，包含1轟，選到1次保送，生涯前23場比賽狂敲9發全壘打，OPS值高達0.978。

1局上村上宗隆就將球轟上右外野看台，擊球初速113英里（約181.9公里），飛行距離426英尺。村上本季累積9發全壘打，與洋基隊賈吉（Aaron Judge）並列第2，僅次太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的10轟。

村上大聯盟生涯前23場9轟是日本球員最高紀錄；大谷翔平前23場6轟。多家日媒根據場次計算，如果村上能保持這個進度，將單季累積63轟。

村上連4場開轟，日本球員過去僅有大谷和鈴木誠也做到。大聯盟新秀紀錄是連5場開轟，過去有12人辦到過，村上明天將挑戰平這項紀錄。

對於連續開轟紀錄，村上賽後受訪時說：「我其實不太會去在意連續幾場紀錄，每天面對的投手不同，隔天又是新的比賽，就是專心準備下一場比賽就好。已經發生的事不會特別去想，還是照平常一樣準備。」