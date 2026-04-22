MLB／林多開轟無用 守護神威廉斯放火大都會繼續輸吞12連敗

連敗不止的大都會今天交手雙城，儘管林多（Francisco Lindor）揮出三分砲、先發麥克連恩（Nolan McLean）也繳出優質先發，但守護神威廉斯（Devin Williams）第9局控球走鐘失掉2分，終場大都會3：5輸球，連敗場數來到12。

3局下林多轟出右外野3分砲助大都會3：0領先，麥克連恩前5局成功封鎖雙城打線，不過在6局上遭「黑鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）2分砲狙擊，7局上又被基斯查爾（Luke Keaschall）敲安追平，今天麥克連恩先發6.2局失3分，送出10次三振無關勝敗。

兩隊前8局3：3平手，9局上大都會換上威廉斯，他先投出2次保送，接著被基斯查爾敲安先掉1分，又在滿壘時保送沃納（Matt Wallner），一個人次都沒解決就送出3次保送丟掉2分，加上9局下大都會攻勢快速形成三上三下，最終3：5苦吞12連敗。

大都會輸球後戰績來到7勝16敗，在國聯東區排名墊底，落後分區第一的勇士8.5場勝差，守護神威廉斯至今出賽8場防禦率高達9.95，他說：「我們只需要先拿下一勝，一切就會開始好轉，但現在看來真的很困難。」