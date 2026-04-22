MLB／山本由伸7局雨中好投又「問天」 道奇全場僅3安輸巨人

道奇隊日籍王牌山本由伸今天客場面對巨人隊，首局遇亂流丟3分，仍繳出7局失3分的優質先發，可惜道奇打線全場僅3安，終場以1：3輸球，山本問天苦吞本季第2敗。

山本由伸1局下就遭遇亂流，連續被敲2安後，再投四壞保送形成滿壘。巨人球星狄佛斯（Rafael Devers）敲安打回第1分，施密特（Casey Schmitt）高飛犧牲打送回第2分，南韓「風之孫」李政厚再補刀，敲安送回第3分。

山本隨後回穩，連續讓11名巨人打者無法上壘。5局下山本投出四壞保送開局，但連續解決3人安全下莊。

6局下球場突然下起大雨，李政厚兩出局後再度敲安，拉莫斯（Heliot Ramos）接著擊出穿越中線的安打，沒想到李政厚卻大膽衝，毫無懸念在本壘前被觸殺，李政厚隨後被換下場休息。

7局上道奇第九棒弗里蘭（Alex Freeland）兩出局後選到保送，巨人換上左投米勒（Erik Miller），大谷生涯面對他6打數1安打，吞下5次三振。結果這次大谷敲出游擊滾地球，跑出內野安打，連53場上壘，超越韓籍打者秋信守2018年締造的52場，獨居亞洲球員史上最佳紀錄。

山本由伸7局下連飆3次三振，結束投球任務。不過道奇打線全場只靠4局上的4個保送擠回1分，終場以1：3輸球。

山本主投7局被敲6安打，投出7次三振、2次保送，失掉3分，防禦率升至2.48，吞下敗投，本季2勝2敗。大谷則是4打數1安打，吞下2次三振，打擊率0.271，OPS值0.890。