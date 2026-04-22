MLB／挑戰失敗後敲內野安打！大谷翔平連53場上壘打破亞洲紀錄

道奇隊今天客場對上巨人隊，大谷翔平第7局擊出內野安打，連續上壘場次推進至53場，打破亞洲球員紀錄。

大谷前3打席沒安打，吞下2次三振。7局上道奇第九棒弗里蘭（Alex Freeland）兩出局後選到保送，巨人換上左投米勒（Erik Miller），大谷生涯面對他6打數1安打，吞下5次三振。

大谷0好3壞開局，米勒先投1個好球，再投1個壓線的好球，大谷發起ABS挑戰，沒有推翻主審判決。隨後大谷擊出游擊方向滾地球，並用快腿驚險上壘，形成內野安打。

大谷以53場連續上壘，超越韓籍打者秋信守在2018年締造的52場亞洲紀錄，再度寫下新里程碑。