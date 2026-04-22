MLB／今永昇太優質先發、鈴木誠也開轟 小熊日籍雙星助隊七連勝

今永昇太今天再次對費城人繳出優質先發，本場投7局僅失1分，小熊靠布許（Michael Busch）第6局安打取得領先，第7局霍納（Nico Hoerner）與日籍球星鈴木誠也接力開轟拉開分差，終場小熊7：4擊敗費城人收下7連勝，今永昇太則獲得本季個人第二勝。

兩隊前4局皆未得分，小熊在5局下靠巴勒斯特羅斯（Moises Ballesteros）在滿壘時選到保送先馳得點，不過今永昇太在6局上挨史瓦柏（Kyle Schwarber）陽春砲追平比數，這也是他今天的唯一失分。

6局下小熊布許敲出2分打點安打，小熊3：1再次領先。7局下費城人左投梅札（Tim Mayza）先挨霍納左外野陽春砲，保送布萊格曼（Alex Bregman）後又被鈴木誠也轟出左外野2分砲，小熊取得6：1領先。

8局上，哈波（Bryce Harper）轟出中外野2分砲拉近比數，不過小熊8局下靠費城人投手暴投追加保險分，儘管9局上波姆（Alec Bohm）擊出中外野高飛犧牲打，最終小熊仍以7：4拿下勝利。

今永昇太今天投7局失1分，儘管不像上場比賽狂飆11K，但仍以優質先發收下本季第二勝，小熊今天共9名打者有敲安紀錄，近期打出一波7連勝，戰績回升至14勝9敗，在國聯中區排名第二。