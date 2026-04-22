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MLB／史丹頓開轟貢獻3打點 本季首次「基襪大戰」洋基開門紅

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基「怪力男」史丹頓開轟助隊贏球。 美聯社
洋基「怪力男」史丹頓開轟助隊贏球。 美聯社

洋基紅襪本季首次世仇對決在芬威球場開打，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）首打席先揮出左外野陽春砲，第6局又補上2分打點2壘安打，全場貢獻3分打點，加上洋基先發希爾（Luis Gil）主投6.1局無失分，洋基最終4：0完封紅襪，贏得系列賽首戰勝利。

史丹頓在第2局鎖定紅襪先發厄利（Connelly Early）的內角滑球，以一支飛越「綠色怪物」的陽春砲助洋基先馳得點，第6局厄利先後保送羅沙里歐（Amed Rosario）與賈吉（Aaron Judge），隨後史丹頓補上左外野2壘安打，送回壘上兩位隊友，今天史丹頓4打數2安打貢獻3分打點。

洋基在第8局靠葛里楚克（Randal Grichuk）2壘打再下一城，先發投手希爾先發6.1局送出2K，被敲2支安打沒有失分，儘管全場僅造成紅襪打者3次揮空，但仍有效壓制對手攻勢，在他退場後洋基用3名投手守住勝利，希爾也贏得本季首勝。

MLB 洋基 紅襪 史丹頓

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