聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／李灝宇保送老虎官方「發文+烙中文」網：這回覆太台了
老虎隊今天在主場以4：12被釀酒人隊痛宰，不過社群媒體Threads相當活躍，老虎官方還用中文提醒台灣球迷：「記得按讚訂閱開啟小鈴鐺」。
老虎隊台灣球員李灝宇今天擔任先發第8棒三壘手，3打數1安打，選到1次保送，吞下2次三振，打擊率上升至0.214，OPS值0.553。
大聯盟官方Threads昨天置頂李灝宇首安貼文，引發台灣網友熱烈討論。老虎官方也跟上這波「流量密碼」，連李灝宇選保送都剪精華發文，這種情況相當罕見。老虎官方還在留言區用中文提醒，「別擔心，我們會持續更新李灝宇的近況，你們要記得按讚訂閱開啟小鈴鐺」。
留言曝光後，台灣球迷紛紛表示，「直接打繁體中文笑死」、「這小編是台灣人吧」、「這回覆也太台了吧」、「我看老虎八成是找一個台灣工作人員負責發李灝宇的文」、「該不會是灝宇自己寫的吧？」
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。