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李灝宇被保送…老虎官方「發文+烙中文」 網：這回覆太台了

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MLB／李灝宇保送老虎官方「發文+烙中文」網：這回覆太台了

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 法新社
李灝宇。 法新社

老虎隊今天在主場以4：12被釀酒人隊痛宰，不過社群媒體Threads相當活躍，老虎官方還用中文提醒台灣球迷：「記得按讚訂閱開啟小鈴鐺」。

老虎隊台灣球員李灝宇今天擔任先發第8棒三壘手，3打數1安打，選到1次保送，吞下2次三振，打擊率上升至0.214，OPS值0.553。

大聯盟官方Threads昨天置頂李灝宇首安貼文，引發台灣網友熱烈討論。老虎官方也跟上這波「流量密碼」，連李灝宇選保送都剪精華發文，這種情況相當罕見。老虎官方還在留言區用中文提醒，「別擔心，我們會持續更新李灝宇的近況，你們要記得按讚訂閱開啟小鈴鐺」。

留言曝光後，台灣球迷紛紛表示，「直接打繁體中文笑死」、「這小編是台灣人吧」、「這回覆也太台了吧」、「我看老虎八成是找一個台灣工作人員負責發李灝宇的文」、「該不會是灝宇自己寫的吧？」

李灝宇 老虎 釀酒人

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