聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／鄧愷威2.2局無安打0失分奪中繼點！太空人牛棚放火遭守護者逆轉
太空人隊台灣投手鄧愷威今天5局領先時登板，拆彈成功。總計投2.2局，沒被敲任何安打，投出1次保送和2次三振，沒有失分，防禦率下修至1.65。不過太空人牛棚第8局狂失6分，終場以5：8慘遭逆轉。
太空人今推出前中華職棒富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）先發，他只撐3.1局丟2分，因用球數過多提前退場。第二任投手登板，連續解決2人結束這半局。
第5局續投，解決一名打者，但被敲出兩支安打，被攻佔一二壘。鄧愷威登板拆彈，先讓馬丁尼茲（Angel Martinez）站著不動被三振，再用招牌的橫掃球讓奈勒（Bo Naylor）揮棒落空遭三振。
第6局鄧愷威送出三上三下，第7局續投，先對守護者隊當家球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）投出保送，但讓下一棒曼薩多（Kyle Manzardo）擊出雙殺打，再解決瓦雷拉（George Valera），成功收下這半局，結束投球任務。
總計鄧愷威用31球，16顆好球，2.2局投出2次三振、1次保送，沒被敲任何安打，無失分，最快球速95.2英里，摘下本季第2個中繼點，防禦率下修至1.65，每局被上壘率0.80。
太空人牛棚是全大聯盟防禦率第2差，僅次皇家隊。勝利組的桑托斯（Enyel De Los Santos）和金恩（Bryan King）第8局合計掉6分，導致太空人以5：8輸球。
《獅王背後的故事》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。