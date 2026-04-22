MLB／鄧愷威2.2局無安打0失分奪中繼點！太空人牛棚放火遭守護者逆轉

太空人隊台灣投手鄧愷威今天5局領先時登板，拆彈成功。總計投2.2局，沒被敲任何安打，投出1次保送和2次三振，沒有失分，防禦率下修至1.65。不過太空人牛棚第8局狂失6分，終場以5：8慘遭逆轉。

太空人今推出前中華職棒富邦悍將隊洋投瑞恩（Ryan Weiss）先發，他只撐3.1局丟2分，因用球數過多提前退場。第二任投手登板，連續解決2人結束這半局。

第5局續投，解決一名打者，但被敲出兩支安打，被攻佔一二壘。鄧愷威登板拆彈，先讓馬丁尼茲（Angel Martinez）站著不動被三振，再用招牌的橫掃球讓奈勒（Bo Naylor）揮棒落空遭三振。

第6局鄧愷威送出三上三下，第7局續投，先對守護者隊當家球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）投出保送，但讓下一棒曼薩多（Kyle Manzardo）擊出雙殺打，再解決瓦雷拉（George Valera），成功收下這半局，結束投球任務。

總計鄧愷威用31球，16顆好球，2.2局投出2次三振、1次保送，沒被敲任何安打，無失分，最快球速95.2英里，摘下本季第2個中繼點，防禦率下修至1.65，每局被上壘率0.80。

太空人牛棚是全大聯盟防禦率第2差，僅次皇家隊。勝利組的桑托斯（Enyel De Los Santos）和金恩（Bryan King）第8局合計掉6分，導致太空人以5：8輸球。