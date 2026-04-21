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MLB／讚鄧愷威是太空人投手群少數亮點 美媒分析「轉先發」利與弊

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 法新社
鄧愷威。 法新社

太空人隊投手群陷入傷兵潮，去年牛棚表現優異；今年防禦率5.99，排名聯盟倒數第2。美國媒體《FanSided》點出，這片低迷中仍有少數亮點，就是台灣投手鄧愷威

報導提到，鄧愷威1月被巨人隊交易至太空人，當時外界對他的期待不高，但他春訓表現出色，成為開季名單黑馬，現在也證明自己是有價值的牛棚戰力。

鄧愷威加入太空人前防禦率高達7.30，最具威脅的武器是橫掃球，去年使用率39%、今年38%。鄧愷威有5種球路，太空人幫助他簡化配置，增加伸卡球與四縫線速球使用率，將曲球與變速球壓低至各6%，成功繳出好成績，本季投13.2局，防禦率1.98。

報導推測，鄧愷威的成功可能讓太空人考慮，將他轉為先發投手。比起牛棚，太空人先發輪值問題更嚴重，目前防禦率6.27聯盟墊底，受傷病重創，湊齊完整先發人數都很困難。

鄧愷威巨人時期生涯12場出賽，有7場先發，加上球路多樣，確實具備先發投手的條件。不過目前牛棚戰力匱乏情況下，將鄧愷威調離牛棚可能是「拆東牆補西牆」。這樣或許能帶來幫助，但同時也會讓總教練艾斯帕達（Joe Espada）少一名穩定的牛棚。

如果太空人將鄧愷威轉先發未見成效，可能會影響他的信心，甚至失去目前少數穩定的牛棚投手。不過這個賭注也有可能帶來更大的效益。最簡單的做法是讓鄧愷威繼續擔任目前角色，但簡單不一定代表最好。

鄧愷威 太空人

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