MLB／流量密碼！大聯盟置頂李灝宇影片 紅襪先前發文遭台灣球迷謾罵

老虎隊23歲台灣內野手李灝宇，今天在對上紅襪隊比賽中擊出生涯首安，影片被大聯盟官方Threads發文置頂，吸引大批台灣球迷留言朝聖。

李灝宇在美國時間4月17日登上大聯盟，成為台灣第19位登上大聯盟的球員，老虎官方社群媒體積極發文介紹李灝宇的到來，也引發台灣球迷關注。雖李灝宇生涯前兩戰安打掛零，但今天一口氣敲雙安、首長打、打點和得分都拿下。

值得一提的是，李灝宇敲出首安的畫面，被大聯盟官方Threads置頂。這個操作效果相當出色，目前流量已破28萬、3.2萬次讚。台灣球迷紛紛表示，「連MLB官方都發現流量密碼了」、「留友看台灣人在大聯盟官方置頂」、「大聯盟不只發文還置頂太酷啦」、「MLB也知道超越大谷翔平的流量密碼」。

Threads是社群網路巨頭META旗下的社群媒體之一，台灣用戶高居全球之冠。有趣的是，日前紅襪隊貼出蘇亞雷斯（Ranger Suárez）三振李灝宇的影片，兩天後再貼克羅謝（Garrett Crochet）三振李灝宇的影片，引發部分台灣網友謾罵，兩篇貼文流量都比一般貼文高出許多。