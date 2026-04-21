MLB／大聯盟官網點評村上宗隆！ 打擊型態被比擬為「日版史瓦柏」

日本強打村上宗隆登上大聯盟後火力全開，不僅全壘打產量驚人化身「村神」，大聯盟官網更直接點名，他的打擊型態與費城費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）高度相似，成為最具話題的新世代長打者之一。

村上宗隆從日本職棒打破「世界全壘打王」王貞治的單季紀錄，到如今在美國職棒持續開轟，延續驚人的長打能力。開季至今22場比賽，村上已敲出8發全壘打，暫時並列聯盟第3，僅次於休士頓太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）和紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。更驚人的是，依照村上目前的節奏甚至有望挑戰單季58轟，超越他在東京養樂多燕子時期創下的56轟紀錄。

除了產量，大聯盟官網分析指出，村上的擊球品質同樣頂尖。他本季平均擊球初速達95英里，在全聯盟名列前段班，與匹茲堡海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）、華盛頓國民伍德（James Wood）等長打好手並列。此外，他的「甜蜜點擊球率」也高居聯盟前五，與賈吉、洛杉磯天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）等頂級重砲同列。

外界原先質疑村上是否能適應大聯盟更快的球速，但他很快用實戰回應。面對超過98英里的速球，他轟出擊球初速114.1英里、飛行距離超過130公尺的滿貫砲，成為在有紀錄以來少數能在高速球下擊出如此強勁全壘打的打者之一。

而大聯盟官網最引人關注的評價在於，把村上宗隆的打擊輪廓與史瓦柏相提並論。報導指出，村上目前屬於典型「三振、保送、全壘打」的「三振結果型打者」（Three True Outcomes），三者合計占其打席結果近三分之二。

數據顯示，村上宗隆目前8發全壘打、20次保送與31次三振皆在國聯名列前茅。這樣的攻擊模式也與史瓦柏高度重疊，史瓦柏同樣以長打與選球能力見長，即使三振偏多，仍是聯盟頂尖重砲手。

官網進一步透過進階數據比較指出，村上宗隆與史瓦柏在擊球初速、強勁擊球率、甜蜜點率與揮棒速度等長打指標，以及選球能力相關數據上，皆呈現高度相似性。雖然揮空率與三振率偏高仍是隱憂，但目前來看，長打輸出已遠遠彌補這項缺點。

報導直言，若村上能在維持長打火力的同時稍微降低三振率，即使最終成績「只是」接近史瓦柏，也足以成為一名極具破壞力的打者。