MLB／超強奶爸左手娃右手接界外球！ 大聯盟讚：年度最佳球迷接殺

大聯盟場上、場邊和觀眾席無奇不有，近日就有一名父親在看台上左手抱著小女嬰，只靠右手就接住天外飛來的界外球，「美技」畫面也登上MLB官方社群X，並直呼這是「年度最佳球迷接殺」。

科羅拉多落磯近期在主場與洛杉磯道奇展開4連戰交手，在道奇今天（21日）12比3大勝後，兩隊系列賽2勝2敗作收。

今天大聯盟官方X公布一段影片，在界外球打到觀眾席上後，一名左手抱著女嬰的父親站起身伸出右手搶球，小白球成功落在他的懷裡，不僅撿到球，女嬰也平安無事的繼續待在他的臂彎，這名父親也開懷地笑了出來，隨後還把小白球交給女孩把玩，可愛的小女孩好奇地拿起球湊近一看，萌翻眾人。

網友則留言假裝打電話打趣道：「你好，請問是兒童福利機構嗎？我打電話是關於那位帶著嬰兒去看比賽的落磯隊球迷。我想說，嬰兒有可能會受到傷害，我打電話是因為他正在被養育成為落磯隊隊球迷」，藉此諷刺成為落磯隊球迷是一種「不幸」，還有人截圖留言道「寶寶心想：『你在興奮什麼？』。」