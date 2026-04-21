快訊

蘋果50周年換CEO！庫克接班人特納斯迎「川普挑戰」前同事評價曝光

卓榮泰稱進口馬鈴薯「逐顆檢查」 羅廷瑋：騙國會的政治謊言

MLB／流量密碼！大聯盟置頂李灝宇影片 紅襪先前發文遭台灣球迷謾罵

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／超強奶爸左手娃右手接界外球！ 大聯盟讚：年度最佳球迷接殺

聯合新聞網／ 綜合報導
落磯隊球迷左手抱娃、只靠右手單手就接到界外球。 圖擷自MLB X
落磯隊球迷左手抱娃、只靠右手單手就接到界外球。 圖擷自MLB X

大聯盟場上、場邊和觀眾席無奇不有，近日就有一名父親在看台上左手抱著小女嬰，只靠右手就接住天外飛來的界外球，「美技」畫面也登上MLB官方社群X，並直呼這是「年度最佳球迷接殺」。

科羅拉多落磯近期在主場與洛杉磯道奇展開4連戰交手，在道奇今天（21日）12比3大勝後，兩隊系列賽2勝2敗作收。

今天大聯盟官方X公布一段影片，在界外球打到觀眾席上後，一名左手抱著女嬰的父親站起身伸出右手搶球，小白球成功落在他的懷裡，不僅撿到球，女嬰也平安無事的繼續待在他的臂彎，這名父親也開懷地笑了出來，隨後還把小白球交給女孩把玩，可愛的小女孩好奇地拿起球湊近一看，萌翻眾人。

網友則留言假裝打電話打趣道：「你好，請問是兒童福利機構嗎？我打電話是關於那位帶著嬰兒去看比賽的落磯隊球迷。我想說，嬰兒有可能會受到傷害，我打電話是因為他正在被養育成為落磯隊隊球迷」，藉此諷刺成為落磯隊球迷是一種「不幸」，還有人截圖留言道「寶寶心想：『你在興奮什麼？』。」

MLB 洛磯

相關新聞

MLB／流量密碼！大聯盟置頂李灝宇影片 紅襪先前發文遭台灣球迷謾罵

老虎隊23歲台灣內野手李灝宇，今天在對上紅襪隊比賽中擊出生涯首安，影片被大聯盟官方Threads，吸引大批台灣球迷留言朝聖。

MLB／大聯盟官網點評村上宗隆！ 打擊型態被比擬為「日版史瓦柏」

日本強打村上宗隆登上MLB後火力全開，已敲出8發全壘打，成為新世代長打者之一。大聯盟官網評比他的打擊型態類似「日版史瓦柏」，並指出其三振、保送與全壘打表現極為突出。

MLB／讚鄧愷威是太空人投手群少數亮點 美媒分析「轉先發」利與弊

太空人隊投手群陷入傷兵潮，去年牛棚表現優異；今年防禦率5.99，排名聯盟倒數第2。美國媒體《FanSided》點出，這片低迷中仍有少數亮點，就是台灣投手鄧愷威。

MLB／超強奶爸左手娃右手接界外球！ 大聯盟讚：年度最佳球迷接殺

一名父親在球場上左手抱著女嬰，右手卻成功接住界外球，畫面被大聯盟官方讚譽為「年度最佳球迷接殺」。事發於落磯隊與道奇隊的比賽中，父親的英勇表現引發網友熱議與幽默留言。

MLB／小熊主帥不滿「大谷條款」僅道奇受惠 羅伯茲：其他隊也能找二刀流

小熊總教練康索對「大谷條款」表示不滿，認為該規則僅惠及道奇隊，並使小熊在投手傷兵情況下承受壓力。道奇教練羅伯茲則強調，其他隊伍若能找到類似球員，也能享有同樣的優勢。

MLB／瑞格利球場去年鵝築巢、今年鵝守備 見球來從踱步變快逃

芝加哥瑞格利球場（Wrigley Field）再度有鵝現蹤，今天這隻甚至會守外野，比賽在鵝仍於外野草皮踱步情況下繼續進行，直到小熊隊布許（Michael Busch）敲出左外野方向安打嚇得牠振翅快逃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。