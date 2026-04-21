MLB／小熊主帥不滿「大谷條款」僅道奇受惠 羅伯茲：其他隊也能找二刀流

芝加哥小熊隊總教練康索（Craig Counsell）近日公開質疑「大谷條款」，直指這條規則只讓特定球隊獲得額外優勢，在投手傷兵壓力下更顯制度不公平。對此洛杉磯道奇隊主帥羅伯茲（Dave Roberts）則不以為然指出，若其他隊伍陣中有二刀流球員，也能享有同樣的優勢。

小熊隊投手群接連出現傷兵，而根據聯盟規定，從開季到8月31日及季後賽期間，各隊26人名單最多只能帶13名投手。即便小熊目前包括先發投手柏伊德（Matthew Boyd）、霍頓（Cade Horton）以及後援投手麥頓（Phil Maton）、哈維（Hunter Harvey）、帕倫西亞（Daniel Palencia）等人都在傷兵名單，仍無法額外補進投手人力。

小熊主帥康索則對現行制度表達不滿，並在賽前受訪時，特別點名洛杉磯道奇和大谷翔平，直言聯盟的二刀流規則「相當怪異」。

這項俗稱「大谷條款」的制度，允許符合資格的二刀流球員在擔任投手時，不佔球隊26人名單中的投手名額。依照規定，球員只要在本季或過去2季達成至少投滿20局、並以野手或指定打擊身分先發20場（且每場至少3打席），即可被認定為二刀流球員。

康索認為，這項制度本質上偏向進攻導向，「我一直無法理解，這基本上是一條幫助進攻的規則。」他更直言：「結果變成只有一支球隊（指道奇）可以同時擁有一名兼具兩種角色的球員（指大谷翔平），還獲得特殊待遇，這才是最奇怪的地方。」康索語帶不滿地說：「沒有其他球員是這樣的，但卻有一支球隊因為這樣的球員而適用不同規則。」

對此，道奇總教練羅伯茲坦言這項制度確實帶來優勢，「這當然對我們有利，因為我們擁有這樣的球員。」但他也強調，如果其他球隊能找到具備相同能力的球員，同樣可以享有這項條件，「他之所以是例外，是因為他本身就是非常特別的存在。」

本週小熊將作客道奇主場展開3連戰，不過小熊隊將不會碰上「投手大谷」，因為他預計會在對戰舊金山巨人隊系列賽先發登板。