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MLB／瑞格利球場去年鵝築巢、今年鵝守備 見球來從踱步變快逃

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
芝加哥瑞格利球場今天場上一度多一隻鵝為費城人隊守外野，大聯盟官方X幽默以牠作為此戰的封面照片。圖／取自大聯盟官方X
芝加哥瑞格利球場今天場上一度多一隻鵝為費城人隊守外野，大聯盟官方X幽默以牠作為此戰的封面照片。圖／取自大聯盟官方X

芝加哥瑞格利球場（Wrigley Field）再度有鵝現蹤，今天這隻甚至會守外野，比賽在鵝仍於外野草皮踱步情況下繼續進行，直到小熊隊布許（Michael Busch）敲出左外野方向安打嚇得牠振翅快逃。

小熊今天以5：1擊敗費城人隊之戰，意外插曲發生在三局下，一隻鵝出現在外野草皮，在費城人游擊手透納（Trea Turner）、三壘手波姆（Alec Bohm）、左外野手馬許（Brandon Marsh）之間踱步張望，由於評估未影響比賽，因此就在場上多1鵝的情況下繼續進行。

該局首位打者布許就打向左外野，這球在鵝的身後落地，而牠顯然受了驚嚇，馬上振翅飛離球場。

布許在今天賽前打擊率只有1成64，這支安打出現，也讓不少網友揶揄：「要讓布許上壘原來需要的是鵝的幫助」、「鵝幫助布許擺脫低潮了」、「一隻鵝剛剛治癒了布許的貧打症」。

瑞格利球場過去就有不少鵝、鴨花邊，去年就有一隻加拿大雁選在記分板附近築巢，小熊球團還為此封閉周遭座位，並安排場務人員巡邏。就連大聯盟官網在描述今天這隻闖入的鵝時都回憶道，「或許牠不是被嚇跑，而是想換個位置看球，因為一年前也有另一隻鵝（或是同一隻？我們需要鳥類學家幫忙）在中外野計分板下築巢。」

芝加哥 小熊 小熊隊

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