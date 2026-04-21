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MLB／大谷1安打、2保送連52場上壘平亞洲紀錄 道奇5轟終止2連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天4打數敲1安打，另有2次保送上壘（含1次故意四壞）。 美聯社
大谷翔平今天4打數敲1安打，另有2次保送上壘（含1次故意四壞）。 美聯社

大谷翔平今天4打數敲1安打，另有2次保送上壘（含1次故意四壞），他的連續上壘紀錄再達到一項里程碑，以52場追平韓籍打者秋信守在2018年締造的亞洲紀錄，而道奇終場以12：3擊敗洛磯隊，終止2連敗。

大谷首打席因洛磯先發投手昆塔納（Jose Quintana）的接球失誤上壘，隨後盜二壘成功，但道奇接下來三位打者都出局，攻勢無功而返。

第二局孟西（Max Muncy）、羅哈斯（Miguel Rojas）連兩打席全壘打，道奇以2：1超前，自此一路擴大優勢；大谷第二打席在第三局擔任首位打者，敲出安打，推進上壘紀錄，也開啟道奇該局攻勢，再添2分入袋。大谷第三打席敲二壘方向滾地球出局，接下來兩打席都是保送，第九局吞下三振。

道奇全場敲出15安、5轟，9個半局有7局進帳分數，打線以孟西4安、2轟和羅哈斯3安、1轟，以及拉辛（Dalton Rushing）雙安都是全壘打表現最為亮眼。

道奇先發投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）投7局被敲8安打、失1分，首局因貝克（Jordan Beck）、道爾（Brenton Doyle）連兩支二壘打掉分後，未再讓洛磯攻陷城池，最終拿下勝投，本季累積3勝0敗、防禦率1.88。

秋信守 道奇 大谷翔平

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